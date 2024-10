Óriási pusztítást végzett a hurrikán Polgár Tündééknél – Videó

Polgár Tünde és Árpád tűkön ülve várták, hogy mikor indulhatnak Floridába, hiszen a Milton hurrikán az ő otthonukon is átvonult, ráadásul még a gyermekük, Dániel is a délkeleti államban tartózkodott. Igaz, ő egy biztonságos helyen vészelte át a vihart a család kutyájával, Zeusszal. Az viszont nem vitás, hogy óriási pusztítást hagyott maga mögött a hurrikán, a sziget, ahol Tündéék otthona is áll, víz alatt volt napokig, s még a Nemzeti Gárda is kivonult, hogy segítséget nyújtson. A tomboló szél és a vihar rengeteg háznak a tetejét letépte, törmeléket sodort az utakra, és több óriási fát is kicsavart. Így valószínűleg a romok, a törmelékek eltakarítása és a károk felmérése még több hétig is eltart majd. Még Tündééknél is…

Polgár Tünde otthonát is letarolta a hurrikán (Fotó: Máté Krisztián)

Polgár Tünde bejelentkezett a romok közül

A luxusfeleség rendszeresen jelentkezik be a közösségi oldalán, hogy a rajongóinak információval szolgáljon az éppen aktuális floridai helyzetről. Nos, azt nem mondanánk, hogy csupa jó hírekkel érkezett most, ám az biztos, hogy nagyon optimista a helyzetet tekintve.

Elmondta, hogy a helyiek nagyon összetartóak, segítik egymást, bármi van. Emellett az élet is kezd visszatérni, lassan van víz és áram, de az internet még mindig nem tért vissza. Ráadásul a házuk is romokban áll, így kőkemény munka vár rájuk. Tünde viszont azt ígérte, hamarosan részletesen is megmutatja, milyen károkat okozott a vihar az otthonukban.

Az anyagi kárról egyelőre nincs információ, hogy mekkora lehet, azonban azok alapján, amiket eddig Tünde elmondott, óriási veszteség érhette őket. A környéken jelenleg most a kicsavart fákat takarítják el a kertekből, az utcákon egyelőre még ott vannak a romok...

A videót IDE kattintva meg tudod tekinteni!