Kincsvadászok: Kénytelen volt feleségének vásárolni az egyik kereskedő

A Kincsvadászok hűséges nézői már tudják, hogy a kereskedők kétféle motiváció hatására kezdenek bele egy-egy kemény, pénztárcaterhelő licitharcba. Az egyik és egyébként gyakoribb eset, hogy üzleti potenciált látnak meg az eladó által felkínált tárgyban, a másik pedig, amikor végletesen beleszeretnek a kincsnek tűnő bármibe és saját célra szeretnék azt megvásárolni. Nagyházi Lőrinc többnyire nem engedi, hogy az érzései, vagy az egyéni vágyai eluralják egy licitszituációban, de a kedd esti adásban mégis rabul ejti egy mesés ékszer.

Egy gyűrű mind fölött: a Kincsvadászok kereskedőjének lelkesedésénél csak Gollamé volt nagyobb (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok kereskedője kemény licitháborúba keveredik

A Kincsvadászokhoz érkezik Dezső, aki egy jegygyűrűt szeretne értékesíteni. Nem, nem arról van szó, hogy a hölgy nemet mondott volna neki, így feleslegessé, vagyis inkább okafogyottá vált a drágaköves ékszer. Az ok, amiért eladósorba került a gyűrű, csupán annyi, hogy nem lett jó a méret. A fehérarany gyűrű egyébként egy hagyatékból került Dezsőhöz és egy egészen szép méretű zafír és két gyémánt ékesíti, vagyis előre sejthető, hogy nem az a kimondott céllövöldés, kétpálcás darab. A Kincsvadászok kereskedőinek azonnal fel is csillan a szemük, amikor meglátják, és el is indul a licitháború, amiben komoly szerephez jut Nagyházi Lőrinc.

Engem megszóltak otthon, a gyereknek is vettem már mindent, meg mindenkinek mindent, csak az asszonynak nem

– mondja az adásban műkincskereskedő, miközben a drágaköves ékszerrel szemezett. A felvetésére pedig máris érkezett az erkölcsi támogatás. „Épp itt az ideje” – reagál rá Fertőszögi Péter, mire Nagyházi Lőrinc megérezte „vesztét”. „Csak az a baj, hogy megint fel fogjátok verni nem normális árakra…” – hangzik el a Kincsvadászok keddi adásában.

Hogy végül Nagyházi Lőrinc kedveséé lesz-e a vágyott gyűrű, az kiderül kedd este a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után!