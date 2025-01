Kincsvadászok: Tényleg Puskás Öcsi cipője érkezett a kereskedők elé?

A Kincsvadászok Magyarország egyetlen műkereskedő showja, amelybe mindenki azzal a céllal érkezik, hogy sikerrel eladja meghökkentő, ritka, vagy éppen vagyont érő régiségét.

Kincsvadászok 2. évad: Tényleg a legendás Puskás Öcsi cipője kerül a szakértők elé? (Fotó: TV2)

Kincsvadászok: Tényleg Puskás Öcsi eredeti stoplis cipője kerül elő?

A Kincsvadászok szakértői találkoztak már nagy értékű műremekkel, és szinte semmit nem érő lommal is a forgatások alatt. A TV2 műsora már az első évad alatt is óriási sikert aratott, így nem is volt kérdés, hogy érkezni fog a folytatás. A második évadban már most elképesztő izgalmakkal és meghökkentő szituációkkal találkozhatnak a nézők. A mai adásban Csaba egy korabeli stoplis cipőt mutat be a műkereskedőknek, amelyről ha kiderül, hogy eredeti és valóban az Aranycsapathoz köthető, brutális, akár nyolc számjegyű összeget is kaphat érte. Merthogy az eladó feltételezése szerint a lábbeli a legendás futballistáé, Puskás Ferencé lehetett. S hogy lehet-e igazság az elgondolásban? A péntek esti adásban kiderül.

Történelmi ereklye is előkerült már

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, nemrég olyan kincsre bukkantak, amelynek értéke valóban felbecsülhetetlen: dr. Katona Szandra ugyanis évekkel ezelőtt vásárolt egy komódot, annak a fiókjában pedig igazi ereklye lapult. A történet szerint 1941-ben egy lengyel hangszerkészítő mester, Franz Kempa vélhetően azért élte túl a haláltáborban töltött éveit, mert egy náci főtiszt arra várt, hogy elkészítsen számára egy hangszert, amely a „Remény hegedűje” nevet kapta megtalálójától. A mesterhegedű jelenleg a máig ismert egyetlen olyan hangszer, amelyet bizonyítottan a haláltáborban készítettek.