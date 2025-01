Hoppá! A Kincsvadászok sztárja aktot állna kollégájának

Elképesztő izgalmakkal, meghökkentő szituációkkal elindult a műtárgykereskedő-show második évada. A Kincsvadászok új szériájában komoly licitharcot vívnak majd a kereskedők többek közt egy több milliót érő Velorexért, de feltűnt Till Attila egyik festménye és Charlie Chaplin eredeti sétapálcája is.

A Kincsvadászok mai adásában Fejes Tamás pikáns ajánlatot tesz – Fotó: TV2

A Kincsvadászok sztárja pikáns ajánlatot tett

A műsor stábja változatlan, Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett a jól megszokott 5 fős kereskedőcsapat: dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Nagyházi Lőrinc, Molnár Viktor és Fejes Tamás. A Tankcsapda sztárjának szereplése elsőre sokakat megdöbbentett, de mire véget ért az első évad, megváltozott a megítélése. Persze ahogy ő fogalmaz, a stúdióban is önazonos, így bizony kicsúszik a száján olyan is, ami a nézőket meghökkenti. Emlékezetes például, amikor az egyik adásban egymásnak feszült a licitháborúban egy másik kereskedővel és „köcsögnek” nevezte. De ez persze csak a licit hevében történt és azóta az is kiderült, hogy kimondottan jóban vannak egymással a műsor sztárjai, családilag is összejárnak.

A Kincsvadászok szerdai adásában pedig Fejes Tamás pikáns ígéretet tett. Történt ugyanis, hogy egy nagyon régi fényképezőgépet vitt be az egyik lehetséges eladó.

Molnár Viktor azt a bizonyos régi fényképezőgépet nézegeti / Fotó: TV2

Teljesen jó állapotban van maga a harmonikája, ez ki szokott lenni töredezve, de ez itt nagyon jó állapotban van, működik minden része. Szerintem az 1890–1910-es évek periódusából vagyunk valahol. Innen sajnos hiányzik a kazetta, de kazettát lehet szerezni, az viszonylag standard, de kár, hogy nincs meg. De így egyben egy nagyon dekoratív, szuper jó műtárgy

– állapította meg a régi fényképezőgépről Megyesi Balázs műtárgyszakértő. Molnár Viktornak nagyon megtetszett a műtárgy, de ő is hiányolta a működéshez nélkülözhetetlen kazettát. Hogy végül elkel-e a tárgy, az majd csak az adásból derül ki.

„Viktor, ha beszerzed azt a hátsó kazettát, akkor állok neked egy aktot” – ígérte meg Fejes Tamás kereskedőtársának.

