Nagyon kiakadtak a Kincsvadászok sztárjai az egyik eladón

Magyarország egyetlen műkereskedő showjába mindenki azzal a céllal érkezik, hogy sikerrel eladja meghökkentő, ritka, vagy éppen vagyont érő régiségét. A Kincsvadászok sztárjai ennek megfelelően találkoztak már nagy értékű műremekkel, és szinte semmit nem érő lommal is a forgatások alatt.

A Kincsvadászok műsor kereskedőit kiakasztotta módszerével az eladó (Fotó: TV2)

A Kincsvadászokat kiakasztotta az eladó a borotvahabbal

A TV2 nagy sikerű műsorának második évada is bővelkedik elképesztő tárgyakban és megdöbbentő élettörténetekben is. A műsor sztárjai idén is sokat nevetnek, sokat csatáznak és bizony most is vannak olyan eladók, akiktől fogják a fejüket. Bartha „Georgie” György például egy olyan Márk Lajos jegyezte festménnyel érkezett a szakértők, majd a kereskedők elé, amit előtte megpróbált felturbózni, elég szokatlan módszerrel.

„A nagymamámtól kaptam, az Iboly nénitől, mindenki így nevezte, az Ecseri piacon volt árus” – mesélte Tilla és Kelen Anna előtt az eladó a képről.

„Tőle van az örökség, sok minden maradt tőle, de ez a legszebb!”

Mire Till Attilla megjegyezte, hogy szerinte túl sötét a kép, lehet meg kellene tisztítani. Erre jött „Georgie” válasza, hogy „Ó, én már megtakarítottam! Borotvahabbal és egy vékony szivaccsal, ahogy tanították nekem!”

Till Attila, Kelen Anna és Megyesi Balázs minden adásban izgalmakat ígérnek (Fotó: TV2)

A szakértő meglepődik, hiszen ahogy fogalmazott: még sosem hallott ilyen tisztítási módszerről, pedig elég jártas a témában, ráadásul látszik a festmény felületén, hogy meg van gyötörve, feltehetőleg a borotvahab miatt. A kereskedők pedig teljesen kiakadtak, amikor megtudták, a bárzongorista maga tisztította le a képet, a módszerről nem is beszélve.

Ezt körömkefével tisztítottátok ezt a képet? Merthogy olyan szinten van lekopva, hogy az egészen elképesztő! Vannak helyek, ahol gyakorlatilag nincs festék, kilátszik a vászon… Az a baj, hogy letöröltétek a mosolyt a nő arcáról, ez a legnagyobb baj

– jegyezte meg Molnár Viktor, véleményéhez a többiek is csatlakoztak.

Hogy ezek után kap-e ajánlatot az eladó, az a Kincsvadászok mai adásában kiderül, a Tények Plusz után.