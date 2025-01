Till Attila felfedte a Kincsvadászok kulisszatitkait: "Ha nem megy el, én megveszem!"

Olyan érdekes ebben a műsorban látni, szembesülni a tárgyak felénél azzal, hogy mennyire megváltozott a tárgyak értéke. Sajnos nem minden őrzi az értékét és nekem továbbra is szívfájdalmam, de nem csak nekem, a kereskedőknek is, és el is mondják az eladóknak, hogy figyelj, tudjuk, hogy 100, 50 ezer forint mennyit jelent az életben, tudjuk, hogy 30-40 ezret mennyi idő alatt lehet elkölteni a közértben, de ez van, ez a szekrény, vagy lámpa, vagy festmény jelenleg csak ennyit ér. Ezért is lehet a jelenlegi műtárgypiacon jó tárgyakat olcsón beszerezni. Persze van, ami nagyon drága ma is, ami tartja az értékét folyamatosan.