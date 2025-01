A Házasság első látásra szereplőinek egy nagyon izgalmas, ugyanakkor megterhelő élményében volt része a kísérlet 6 hete alatt, amit nem minden pár kapcsolata élt túl. Renáta és Geri házassága sem állta ki a próbát, ezért a végső döntés napján mindketten a válásra szavaztak. Az egykori feleség azonban még vallomás előtti utolsó pillanatokban sem volt biztos a döntésében, így most utólag árulta el, hogy szerinte jól választott-e.

A Házasság első látásra Renáta és Geri életébe nem hozta el a szerelmet, de a lány így is boldog

Fotó: TV2

Reni és Geri házassága a kiegyensúlyozottól távolabb nem is állhatott volna, hiszen hullámvölgyek sora nehezítette a dolgukat. Ennek ellenére koránt sem volt biztos, hogy a pár a szakítás mellett dönt majd, különösen, hogy Reni még a helyszínen is megváltoztatta a döntését. Ezt azzal is nyomatékosította, hogy összetépte a levelét és a tóba dobta gyűrűjét, amit azóta meg is magyarázott. Most kiderült, mit érzett ezután.

Nem gondoltam, hogy ez a levélösszetépés ilyen nagy dolog lesz. Én csak szerettem volna a szemébe nézni, és a pár nappal azelőtti veszekedésünktől függetlenül meghozni a döntésemet. Ez meg is történt, ezért, ami a levélben állt már nem volt aktuális. Láttam, hogy pofákat vág, grimaszol, és ez megerősített abban, hogy nekem ez így nem oké

– árulta el.

Nagy Renáta nem szomorkodik a válás miatt, elégedett a döntésével Fotó: TV2

A Házasság első látásra Renije végre megnyugodhat

Ezután a jelenet után sokan azt gondolhatnák, hogy a fiatal lánynak fájdalmat okoztak férje szavai, és sértetten hagyta el a helyszínt. Renáta most ezt is tisztázta.

Egyáltalán nem volt bennem sértettség vagy düh, semmi ilyesmi. Egy nagyon furcsa felszabadultságot éreztem miután kimondtam a válaszomat. Azonnal tudtam, hogy jól döntöttem, és lekerült rólam egy hatalmas teher

– vallotta be.