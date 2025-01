Hajdú Péter: Növényi Norbi még padlón van, de fel fog állni

Hajdú Péter elmondta véleményét Növényi Norbert kapcsán Fotó: YouTube

Hajdú Péter: „Felálltam és mentem tovább, ahogyan Norbi is fel fog állni”

„Véletlenül sem szeretném magamat bármilyen módon Növényi Norbihoz hasonlítani, hiszen én sem jártam az ő cipőjében, így nem tudhatom, pontosan hol szorít. De ahogyan mindenkinek, az én életemben is történtek olyan események, melyek hatására azt éreztem, hogy ha képletesen is, de vége van az életemnek. Voltak napok, amikor csak az biztatott, hogy legalább a kék eget nem vették el felőlem. Felálltam és mentem tovább, ahogyan Norbi is fel fog állni, hiszen ő biztosan harcosabb természet nálam. Most az abszolút elkeseredést látom rajta, de őszintén drukkolok neki” – tette hozzá Hajdú Péter.