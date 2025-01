„Az Álmok Éjszakája bálon találkoztunk...” – Sármos fiatalembert ölel Szandi

Szandi szenvedélye nem csak a színpadon, az élet sok más területén is figyelemre méltó. Legyen szó légtornáról, edzésről, tortakészítésről, szólóprodukcióról vagy a Szandi Rock Banddel való koncertről, az énekesnő lelkesedéséhez nem fér kétség. S ugyanilyen lelkesen ölel és dicsér Szandi friss Instagram-bejegyzésében egy sármos fiatalembert is... Jöjjenek a részletek!

Szandi nem spórolt a dicsérettel Bátor Tamás kapcsán (Fotó: Bors Archív)

„Az Álmok Éjszakája bálon találkoztunk Bátor Tomival, aki a Dancing with the Stars tánckarának egyik legjobb táncosa! Születése óta ismerem Őt és tudom, hogy milyen lelkesen és szenvedélyesen áll hozzá mindenhez. Remélem, a jövőben a nézőknek is lesz alkalmuk Őt jobban megismerni!”

– írta a közös fotó mellé Szandi, akinek soraira Bátor Tamás is reagált.

„Köszönöm”

– jegyezte meg a sármos táncos, aki U21 Magyar Bajnok címmel, show-tánc magyar bajnoki ezüstéremmel, valamint háromszoros országos bajnok címmel egyaránt büszkélkedhet. (Mindezeken túl a Magyar Táncművészeti Egyetemen táncos és próbavezető szakon szerzett diplomát.)