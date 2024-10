Ez most több lehet egy kis kalandnál – Szandi váratlan bejelentést tett, erre senki sem számított

Nyílt titok: Szandi szeret kalandozni! A pályafutását meghatározó rock'n'rollos-popos vonal mellett énekelt ő már jódlit, country-t és kemény rockot is. Ezek a zenei kalandozások azonban talán még sosem voltak annyira intenzívek, mint a mostani történet. Persze Szandi 2013-ban a Sztárban Sztár színpadán Brian Johnsonként nyomta az AC/DC egyik legnagyobb slágerét, s azóta is elmaradhatatlan az élő koncertjein a Highway To Hell meg pár másik rock klasszikus, de ezek inkább csak színesítették az énekesnő fellépését. Bizonyára a legnagyobb rajongók is egyszeri és megismételhetetlen bulikként jegyezték kedvencük egy-két nyári vendégeskedését az Alapi Power Bandben, ahol igazi rock klasszikusokat énekelt. Majd szeptemberben jött a bejelentés: megalakult a Szandi Rock Band, első mutatványuk pedig egy, három megkerülhetetlen külföldi rockkedvencből gyúrt egyveleg lett – videóklippel megtámogatva. Az örömteli együtt zenélés jó hangulata azonnal átjött! Mindezek után Szandi a hétvégén olyan bejelentést tett, amire senki sem számított!

A Szandi Rock Band még idén megtartja első koncertjét! (Fotó: Czerkl Gábor)

Az énekesnő Facebook- és Instagram-oldalán a következőket írta:

„Jön! Jön! Jön! Szandi Rock Band bemutatkozó koncert! Óriási legendás rock klasszikusokat fogunk játszani és itt hallhatjátok először élőben a «Kitörök a múltból» című első saját dalunkat is! Időpont: 2024. december 27. Helyszín: Analog Music Hall”

Mindehhez pedig egy zenés bejelentkezést csatolt, melyben ízelítőt adott a Szandi Rock Band első saját dalából! A Kitörök a múltból ráadásul első hallásra slágergyanús! Vagyis minden jel arra utal, hogy érdemes egyre komolyabban venni a Szandi Rock Bandet, mert ez most tényleg több lehet egy kis kalandnál a rockzene világában!

S hogy mit szól mindehhez Szandi férje, Bogdán Csaba, aki szintén tagja a Szandi Rock Bandnek? Elképesztően lelkes. Ezt írta a Facebook-oldalára: „Már csak két hónap van az első koncertig!”

Nézd meg Szandi bejelentését és az ízelítőt a Szandi Rock Band első saját dalából, a Kitörök a múltból című számból!