Kiderült az igazság: Szandi mindenkit átvert

Izgalmas játékra invitálta követőit Szandi az Instagram-oldalán. Az énekesnő egy hang nélküli videoklip-részletet tett közzé még szeptember elején, melyhez a következőket írta: „Nem szoktam néma videót kitenni de most szándékosan kivételt teszek! Kíváncsi vagyok, vajon eltaláljátok-e, mire készülünk? Egy biztos, hogy mi már most nagyon szeretjük!”

Szandi mindenkit átvert, valójában nem egy, hanem négy rocknótát dolgozott fel és gyúrt össze a frissen megalakult Szandi Rock Band (Fotó: Balog Tamas)

Mint azt megírtuk, egy rajongó a kliprészletet látva Szandi és a többiek szájáról sikeresen leolvasta a Bon Jovi együttes You Give Love (A Bad Name) című slágerének refrénjét. Szeptember 8-án egy újabb videó jelent meg az énekesnő közösségi oldalán, a werkfilmes képsorok alatt pedig a New Jersey-ből való banda sikerdalának instrumentális változata szólt, tovább erősítve azt, hogy a rajongó szájról olvasásának köszönhetően sikeresen lebukott Szandi és a férje (Bogdán Csaba szintén aktív résztvevője a produkciónak), megvan a válasz az énekesnő kérdésére. Egészen a péntek 13-ai klippremier napjáig mindenkit ebben a tévhitben hagyott az énekesnő, aki végül aznap reggel a TV2 Mokkában, Alapi Istvánnal elárulta, hogy valójában nem egy, hanem négy klasszikus rockdalt dolgoztak fel és gyúrtak össze. Vagyis Szandi mindenkit átvert a néma videójával, hiszen a négyből csak egy dal hang nélküli változatának részét mutatta meg, ebből pedig esélytelen volt kitalálni, hogy az énekesnő egy rockegyveleggel lepi a rajongókat.

Mindezek után a Metropol lerántja a leplet a négy feldolgozott dalról, sőt, meg is mutatja azok eredetijeit az olvasóknak! Haladjunk sorban! Elsőként a Rainbow Long Live Rock'n'Roll című örökbecsűje csendül fel, majd a Whitesnake-től a Here I Go Again szól, amit Joan Jett & The Blackhearts megkerülhetetlen klasszikusa, az I Love Rock 'N Roll követ, az egyveleget pedig a már említett Bon Jovi-siker, a You Give Love (A Bad Name) zárja – a frissen alakult Szandi Rock Band előadásában.

S hogy hangzik mindez egyben? (A Szandi Rock Band produkciója a beszédes One, azaz Egy címet viseli, ami azt sejteti, folytatást kap a rockegyveleg. Erre pedig a lelkes és elismerő rajongói hozzászólások alapján lenne is igény.) Íme: