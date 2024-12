Bár már túl van a nyugdíjkorhatáron, mégsem pihen a Jászai Mari-díjas színész. Szerednyey Béla december 7-től új darabban szerepel, és persze ő és a felesége is készülnek az ünnepekre – kettesben.

Szerednyey Béla családi körben: a feleségével, a nevelt lányával és annak párjával ünnepelte a születésnapját (Fotó: archív hot magazin)

Szerednyey Béla felesége gyermekei által tapasztalta meg az apaságot

Bár a színésznek sosem született saját gyermeke, a felesége lányát és fiát mindig is sajátjaként szerette. Ám már ők is felnőtt emberek.

„A gyerekek nem kirepültek, hanem elszaladtak!” – kezdte a színész mosolyogva a hot! magazinnak. „A feleségemen és rajtam kívül már csak a két kutya várja otthon az ünnepeket” – mesélte.

Tizenhárom év nagy idő – éppen annyi esztendővel ezelőtt talált egymásra a művész és a második felesége, Szilvia; a gyerekek már a saját életüket építgetik.

„Mindketten elköltöztek, saját lakásuk van, a «csatolmányokkal» élnek” – tréfált Szerednyey Béka. „Komolyra fordítva a szót: mindketten megtalálták a helyüket és a párjukat. A nevelt lányom a vendéglátásban helyezkedett el, és már férjhez is ment, szépen halad előre a saját életében” – tette hozzá.

A színművész gondoskodó nevelőapa (Fotó: Bors)

Szerednyey Béla családi körben ünnepelt

A nevelt fia még nem állapodott meg, és a hivatást illetően is több területen kipróbálta már magát, aminek van egyfajta kalandos romantikája. Annál is inkább, mert még a nevelőapja szakmája felé is kikacsintott.

„A nagyfiú is megfordult a vendéglátásban, de került filmezés közeli helyzetekbe is. Ő egyelőre még éli a fiatal srácok kellemes és remélhetőleg gondtalan életét” – árulta el az érdemes és kiváló művész.

A gondtalanságra garancia, hogy Béla személyében a fiú egy szerető és gondoskodó nevelőapát tudhat maga mögött, aki akár irányt is mutathat az élet nagy kérdéseiben.

„Csak ha kéri!” – vágta rá erre a felvetésre a színész-rendező. „Magamtól nem veszem át a vér szerinti édesapja szerepét, szóval csak akkor adok tanácsot, ha kéri.”