Radics Giginek új párja van: ez a csókolózós fotó buktatta le a szerelmeseket

Minden jel arra utal, hogy Radics Gigire ismét rátalált a szerelem. A gyönyörű énekesnő még 2023 augusztusában szakított gyermeke apjával, Mikus Áronnal, ami lelkileg nagyon megviselte ugyanakkor továbbra is közösen nevelik kislányukat.

Radics Gigi újra szerelmes Fotó: Ripost

Így tehát Gigi azóta a szingli anyukák életét élte, ami most úgy látszik, hogy megváltozott ugyanis egy szenvedélyes fotó került fel róla és feltételezett párjáról az internetre. A titokzatos illető pedig nem más, mint Mackó Miki, a ValMar és Manuel producere, aki maga osztotta meg a csókolózós fotót az Instagram-oldalán.

A fotók és videók alapján a pár nemrég Párizsban járt, ahol több romantikus napot is együtt töltöttek, melynek során még Disneylandbe is ellátogattak, így – bár ez nem derül ki a posztból – de valószínűleg utazásra nem kettesben érkeztek, hanem velük tartott Radics Gigi kislánya, Bella is.

A csókolózós fotót pedig itt meg is nézheted, csak oda kell lapoznod: