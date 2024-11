Radics Gigi valóra váltotta kislánya legnagyobb álmát

Az énekesnő mindig is büszke volt azokra a mintákra, amelyeket a szüleitől látott. Radics Gigi ugyanúgy fogja támogatni mindenben kislányát, ahogy anno őt is segítette édesanyja és édesapja. Így amikor Bella elárulta mi a legnagyobb vágya, akkor sem késlekedett, és valóra is váltotta.

Radics Gigi egyedül neveli kislányát, de mindent megtesz érte (Fotó: TV2)

Radics Gigi Párizsba utazott Bellával

A sztáranyuka mai napig hálás a szüleinek azért, hogy hittek benne, támogatták, és kísérték azon az úton, ami az álmai valóra válásához vezetett. Radics Gigi úgy véli, enélkül kevés a valószínűsége annak, hogy ott tartana a karrierje, ahol most. Édesanyaként ő is azt tűzte céljául, hogy ugyanígy tesz majd kislányával. Imádja a lányával közösen eltöltött időt, nemrég azt is elárulta, mi a kedvenc közös hobbijuk. Úgy fest, a kis Bella is örökölte a művészi vénát, ugyanis kedvenc időtöltésük a rajzolás.

A rajzolás szeretetét édesanyámtól örököltem. Sok mesehőst alkotott meg nekem és a testvéreimnek, amikor még gyerekek voltunk. Képzeletből nem, de fotó alapján én is tudok valamelyest rajzolni, egy hozzáértőnek viszont nem szívesen mutatnám meg. Kedvtelésből csinálom, mert kikapcsol, az egyik kedvenc közös programunkká vált a kislányommal. Imád rajzolni, gyurmázni és kézműveskedni

- mesélte a Ridikül című műsorban.

Korábban az is kiderült, hogy utazni is nagyon szeret kislányával Radics Gigi, most éppen Bella legnagyobb álmát váltotta valóra, elutaztak a párizsi Disneylandba, amiről videót is posztolt.