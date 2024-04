Tündéri hobbi: Radics Gigi elárulta, mit szeretnek legjobban a kislányával közösen csinálni

Radics Gigi mindig is nagyon diszkrét volt a magánéletét illetően. Kislánya, Bella Szófia 2020 októberében született, az énekesnő pedig csak nagyon ritkán mesél a vele eltöltött pillanatokról. Most azonban kivételt tett.

Radics Gigi a kislányával töltött közös időről mesélt Fotó: Tőke Béla/Duna

Radics Gigi kislánya örökölte a művészi vénát

Radics Gigi 15 éves volt, mikor az ország megismerte a hangját. Karrierje azóta is felfelé ível, és nemrég tánctudását is megcsillogtatta a Dancing with the Stars című TV2-es show-műsorában, ahol profi tánctanárával, Baranya Dáviddal sokáig menetelt, hétről hétre sokat fejlődött.

Mindeközben főállású anyukaként is helytállt, kislánya lassan négyéves lesz, Gigi pedig imádja a közösen eltöltött időt. Most azt is elárulta, mi a kedvenc közös hobbijuk. Úgy fest, a kis Bella is örökölte a művészi vénát, ugyanis kedvenc időtöltésük a rajzolás.

„A rajzolás szeretetét édesanyámtól örököltem. Sok mesehőst alkotott meg nekem és a testvéreimnek, amikor még gyerekek voltunk. Képzeletből nem, de fotó alapján én is tudok valamelyest rajzolni, egy hozzáértőnek viszont nem szívesen mutatnám meg.”

Kedvtelésből csinálom, mert kikapcsol, az egyik kedvenc közös programunkká vált a kislányommal. Imád rajzolni, gyurmázni és kézműveskedni

– árulta el Gigi a Duna Ridikül című műsorának vendégeként.

Betegség miatt lassított Radics Gigi

Bár Gigi mindig is jól egyensúlyozott karrierje és családi élete között, most a sors ráébresztette, hogy olykor lassítania kell, és még jobban koncentrálnia a szeretteire. A sok hajtás következtében az elmúlt évben sokat betegeskedett, végül január végén endometriózis miatt egy operáción is átesett. Ekkor jött rá, hogy mennyire sebezhető az emberi test, ezért nagyon vigyázni kell rá.

„A színpad elterelte a figyelmemet arról, hogy sérülékeny vagyok. De olykor meg kell állni, hogy megerősítsük a testünket és a lelkünket, és erőt gyűjtsünk a számunkra fontos dolgokból. Engem a családom szeretete a legnehezebb helyzeteken is átlendít” – tette hozzá Gigi a műsorban.