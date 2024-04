Radics Gigi megmutatta: náluk ez nem úgy megy, mint máshol

A mi családunk nagyon bulizós! Nem is kell hozzá, hogy legyen konkrétan valami apropó, valami ünnep. A szüleim háza olyan, hogy megérkezünk hozzájuk a lányommal, ott vagyunk egy órája, és egyszer csak azt veszem észre, hogy jönnek a barátok, az öcsém barátai, a közös barátok, és hirtelen kikeveredik belőle egy buli, mert annyian összegyűltünk. És mindezt egy egyszerű hétköznapon. Bekapcsoljuk a zenét, iszogatunk kicsit és már táncolunk is. Apu előveszi a gitárt, akkor már énekelünk is, szóval hatalmas bulik tudnak lenni.