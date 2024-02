Radics Gigi visszavágyik a korábbi partneréhez: „Alig várom, hogy…”

Radics Gigi visszavágyik a táncparkettre, a csodás hangú énekesnő, akinek Marics Petivel közös dala, a Szép Mosolyú Lány 2,6 milliós nézettségnél jár a YouTube-on, nyilvánosan üzent egykori tánctanárának, Baranya Dávidnak.

Radics Gigi visszavágyik a parkettre

„Alig várom, hogy újra táncoljunk együtt, Baranya” – írta Gigi az Instagramján legutóbb megosztott fotói mellé. A fényképek egyébként nem frissek, még a Dancing with the Stars forgatásai alatt, egy próbán készültek. Gigi akkoriban többször elmondta, hogy mennyire jó hatással volt rá a tánc: levetkőzte a gátlásait, és a parketten is megmutathatta a benne lakozó dögösséget.

„Alapvetően én egy gátlásos nő vagyok, nem vagyok hozzászokva, hogy egy idegen pasi ilyen közel legyen hozzám” – fogalmazott még a műsor kezdetén Gigi, aki néhány adás múlva már szexi amazonként táncolt.

Radics Gigi kinyílt a parketten, visszavágyik a tánchoz (Fotó: Szabolcs László)

Csak nosztalgiázhat

Az újonnan jött lendületből azonban nemrég vissza kellett vennie: év elején nőgyógyászati, hasi műtétről számolt be. Bár a beavatkozás jól sikerült, Gigit ágynyugalomra ítélték, így a táncpróbákról, sportolásról jelenleg csak ábrándozhat.

Barátság szövődött köztük

Az már a Dancing with the Stars adásai alatt kiderült, hogy Gigi és a tanáraként előlépő profi táncos, Baranya Dávid nagyon egy húron pendül. A két maximalista fiatalt a munka iránti tisztelet mellett még valami összeköti. Gigi fiatal édesanya, kislánya három és fél éves, Dávid pedig a táncos show-műsor idején jelentette be: feleségével első közös gyermeküket várják. A lurkó azóta meg is született, s borítékolható, hogy Gigi és Dávid sok tapasztalatot osztott meg egymással a friss szülőséggel kapcsolatban.

Most már az is egyértelmű, hogy a két fiatal azóta is tartja a kapcsolatot egymással, Gigi ugyanis a posztjában elárulta, alig várja, hogy újra együtt táncolhassanak. A kommentszekció élén pedig maga Dávid reagált: „Szívemből szólsz!”, szögezte le, szívecskék hadával megspékelve.