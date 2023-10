Gólyahír! Radics Gigi párja bejelentette: jön a baba

Élete legszebb napjait élheti át a Dancing with the Stars című TV2-es showműsor szereplője, Radics Gigi profi táncos partnere, Baranya Dávid, aki gólyahírt osztott meg a rajongóival.

Műsorfelkérés és gólyahír

A 37 éves táncművész, Baranya Dávid élete alaposan a feje tetejére állt, de ő ezt cseppet sem bánja. A sportoló a Dancing with the Stars első három évadában Détár Enikőt, Hevesi Krisztát és Pap Dorcit vitte táncba: utóbbival egészen a dobogó harmadik fokáig lejtettek. Nagy öröm lehetett hát számára, mikor néhány hónapja ismét csörgött a telefon, s a csatorna felkérte: újra mutassa meg a tudását.

Ezzel nagyjából egy időben történhetett, hogy felesége is jó hírt közölt vele: babát vár. Dávid és fogorvos szerelme, dr. Nagy Patrícia januárban kötötte össze az életét, házasságukat pedig hamarosan egy közös gyermek születésével pecsételik meg!

Dávid ezt a Dancing with the Stars első élő show-ja reggelén közölte népes rajongótáborával! Ide kattintva láthatod a szívmelengető fotókat, melyhez Dávid frappánsan ezt írta: „Mi hárman”.

Hamar barátok lettek Gigivel

Keserédes a kapcsolat a néhány óra múlva parkettre lépő Dávid és Radics Gigi szerelmi élete között. Míg Dávid januárban férj lett, s hamarosan apai örömök elé néz – addig Gigi nem tudta megmenteni a kapcsolatát szobrász párjával. Az énekesnő nyáron jelentette be: jó kapcsolatban maradva, de külön folytatják négyéves kislányuk, Bella nevelését.

Dávid és Gigi között mindenesetre hamar kialakult a jó barátság a táncpróbákon. De még azon túl is. Dávid ugyanis péntek este a Müpából jelentkezett be feleségével, a kamerának is megmutatott belépőjegyükről kiderült: a Clayton-Hamilton Jazz Orchestra koncertjére mentek el, ahol többek között Gigi is fellépett.