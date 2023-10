Sosem látott kép került elő a Marics Petiről

Marics Peti és a ValMar duója vitathatatlanul az egyik legsikeresebb és legismertebb ma kis hazánkban. Peti jelenleg nem énektudásával, hanem Stana Alexandra partnereként tánctehetségével kápráztatja el a tévénézőket. Azonban ez nem mindig volt így, Marics is volt gyerek, amikor még csak álmodhatott a hírnévről.

A ValMar az elmúlt időben sikert sikerre halmoz (Fotó: Adam Bertalan)

Nemrég pont egy ilyen kép látott napvilágot a ValMar egyik rajongói oldalán. A képen az énekes nagyjából 8-10 éves lehet, de már itt is tisztán kivehető, hogy a fiatal Petinek nem kellett a szomszédba mennie, ha „pózolásról” volt szó.

Marics Peti (jobb oldalon) már kicsiként tudta, hogyan kell posztolni (Fotó: Instagram/valmar_x_fp)

Egy éve kinézte magának Stana Alexandrát

A hétvégén elstartolt a Dancing with the Stars 4. évada, ahol Marics Peti is parkettre lépett. Az énekes a kisfilmjében elmondta, hogy már tavaly kinézte magának Stana Alexandrát, aki lenyűgözte tánctudásával.

Egy éve Marics Petit arról kérdezték, hogy kivel táncolna szívesen, ha szerepelne a Dancing with the Starsban, és már akkor Alexandrát mondta:

Úgy tűnik, hogy nagyon durván empatikus, és nagyon jól tud kapcsolódni. Nagyon jól hangolódik rá a másikra, szerintem vele nagyon egyszerűen lehet együtt dolgozni, én őt tudnám emiatt kiemelni

– mondta tavaly Marics. Így a felkérés sem váratott sokáig magára, hiszen szombaton már egy párként mutathatták meg a rengeteg próba eredményét. Valamint az is kiderült, hogy Alexandrának sikerült megzaboláznia és munkára fognia az énekest.