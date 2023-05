Egy ország kíváncsi rá, vajon ki rabolhatta el Marics Peti szívét? – Videó!

Több mint 3000 ember előtt lépett fel a híres ValMar duó legutóbbi koncertjükön a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, amely előtt a TV2 stábja kereste fel Marics Petit, hogy a magánéletének alakulásáról beszélhessenek vele, illetve betekintést nyerhessenek a színfalak mögé.

Fotó: Bors

Marics Peti és Tóth Andi Magyarország talán legismertebb sztárpárja volt, akik szakításuk óta is nagy port kavarnak a hazai hírességek között. Sajtóinformációk szerint az egykori szerelmesek kapcsolatának az vetett véget, hogy az énekesnő sorozatosan féltékenykedett párjára, amit pedig Marics rosszul kezelt. A szétválás után 180 fokos fordulatot vett az énekes élete, alig áll a lábán, annyit dolgozik.

Nagyon sűrű volt ez az időszak. Leforgattunk például hirtelen három klipet. Ezek reggeltől estig tartó forgatások, három napon keresztül. Most előredolgoztunk, mert nyáron nem lesz erre idő, mert tele vagyunk koncerttel

– árulta el az interjú során Marics Peti.

A beszélgetésből kiderült, hogy a rajongók több lánnyal is hírbe hozták az énekest, például Kovács Gyopárral, aki énekelt korábban a Rising Starban is, illetve több sorozatban is szerepelt színésznőként. A fiatal hölgy ugyanis szerepet kapott Maricsék legújabb videóklipjében is. A TV2 szerint Marics Péter ezt a kapcsolatot nem erősítette meg, de nem is cáfolta.

A teljes interjút itt tudjátok megtekinteni: