"Úristen" - mekkorát robbantott Marics Peti és Valkusz Milán - Fotó!

Péntek este telt ház előtt debütált Magyarországon a Red Bull Jukebox. A koncertformátum nagy dobása, hogy az előadók, Marics Peti és Valkusz Milán szinte minden lépését a közönség irányította. A színpadra lépő sztárvendégek mellett Istenes Bence az este házigazdájaként szórakoztatta a közönséget a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

Fotó: Adam Bertalan

A koncerten a VALMAR számai mellett feldolgozásokat és újrahangszereléseket is hallhatott a telt házas közönség. Az interaktivitás a koncerten különleges LED-karkötők segítségével történt, de számos kérdésben már előzetesen is szavazhattak az érdeklődők. Így többek között felcsendült a 80’s pop stílusú ‘Úristen’, a rockabilly ‘Álmatlan esték’, a fiúk átdolgozásában a Tankcsapda ‘Mennyország tourist’-ja és volt country stílusú ‘Bombázó’ is. Sztárvendégként a Hősöket, Papp Szabit és T. Danny-t üdvözölhették a srácok, sőt, ‘Színvak’ című dalukhoz egy cigányzenekar is csatlakozott.