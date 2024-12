„Nem tudom elfogadni, hogy így halt meg a kisfiam” - Mulatós Kata élete összeomlott a gyásztól

Édesanyaként sosem tett különbséget gyermekei között az énekesnő, de mégis Mikike volt a legféltettebb kincse, aki egy orvosi műhiba miatt kiskora óta ágyban fekvő beteg volt. Mulatós Kata és családja vállalta, hogy otthon ápolják a kisfiút, akivel így szinte 0-24 órában együtt volt édesanyja. S bár tisztában volt vele mindenki, hogy a beteg gyermek nem lesz hosszú életű, de azt sosem gondolták volna, hogy egy tüdőgyulladás okozza halálát.

Mulatós Kata gyakran álmodik kisfiával (Fotó: Mulatós Kata)

Mulatós Kata rémálmai rendszeresek lettek

Még most is maga előtt látja Mikike angyali mosolyát az énekesnő, amikor fellépésekről hazaért. Mulatós Kata beteg gyermeke ugyanis sose aludt el addig, amíg anyukája nem ért haza. Még a szokásos anya-fiú kapocsnál is szorosabb volt köztük, mivel ágyhoz kötött beteg volt a kisfiú, akit az egész család körberajongott. Annak az utolsó estének minden mozzanata beleégett az édesanya agyába.

„Ha az alap betegsége miatt vesztettem volna el, akkor azt el tudnám fogadni. Akkor is fájna, de akkor békére lelne a lelkem” – mondta nagy sóhajjal a Metropolnak Mulatós Kata.

De mivel egy meg nem kapott gyógyszer okozta tüdőgyulladás miatt kellett eltemetnem, így soha nem fogom tudni elfogadni. Soha nem leszek már boldog, de még csak kiegyensúlyozott sem, néha úgy érzem maga alá temet a gyász, csak húz lefelé és tudom, hogy segítségre lenne szükségem, de úgy érzem ezzel egyedül kell megbirkóznom. Közben pedig úgy érzem rossz anya vagyok, mert nem csak engem viselt meg Mikike halála, hanem mindenkiét, a 19 éves lányomat annyira, hogy az elmúlt hónapokban többször rosszul lett, elájult, mentőt kellett hívni hozzá!

Karácsonykor a temetőbe visznek Mikikének ajándékot (Fotó: Mulatós Kata)

Az összeomlott család életében már a második karácsony lesz Mikike nélkül. Úgy döntöttek, nem lesz fa, nem lesz ünneplés.

„Nincs értelme, inkább kimegyünk hozzá a temetőbe, viszünk neki ajándékot, elmeséljük mi történt velünk azóta, amióta utoljára találkoztunk. Otthon is van egy kis oltár, minden este gyújtunk neki gyertyát.”