Tüdőgyulladásban elhunyt a mulatós énekesnő ötéves kisfia

Mi lehet fájdalmasabb egy édesanyának, mint eltemetni a saját gyermekét? Mulatós Kata szerint semmi, az énekesnő úgy érzi, kitéptek egy darabot a szívéből és az ott maradt űrt soha, semmi sem tudja betölteni. Pedig Miki volt a legféltettebb kincse, aki egy orvosi műhiba miatt kiskora óta ágyban fekvő beteg volt. De aggódó édesanyja mindent megtett érte, amit kisfia úgy hálált meg, hogy sosem aludt el addig, míg a fellépésekről haza nem ért…

Az énekesnő szíve megszakadt a gyászban Fotó: Facebook

A munkába menekül Kata

Mulatós Kata öt gyermek édesanyja, nem úgy tervezte, hogy egyedül neveli majd őket. Ám mégis úgy alakult, és az énekesnő egyedülálló szülőként is megállta a helyét. A sors ajándékaként öt évvel ezelőtt megszületett Mikike, az imádnivaló kisfiú. Kata végtelenül boldog volt a mosolygós babával, de aztán egy orvosi műhiba miatt az egészséges gyermekből sérült, ágyban fekvő beteg lett.

„2018-ban egy végig problémamentes várandósság után, teljesen egészségesen született meg Miki fiam. Aztán egy orvosi hiba történt, szonda, gégemetszés… Az én drága lelkem állapota nem javult, haza is küldtek bennünket, hogy nem fogja megélni a másnapot” – sóhajtott nagyot az énekesnő. Majd erőt vett, és folytatta: „Sokkot kaptam, de nem adtam fel és egészen egy hónappal ezelőttig, ha ágyhoz kötve is, de velünk volt a gyermekem! Igaz, 24 órás felügyeletre szorult és csak párnákkal megtámasztva tudott ülni, de így is boldog volt. A legidősebb fiammal együtt mindent megtettünk, sokszor erőnkön felül, ezért is vállaltam el minden fellépést, mert szerettem volna neki mindent megadni… És ő sosem aludt el este addig, amíg haza nem értem egy-egy fellépésről. Most is előttem van az arca, ahogy felragyogott, amikor aztán beléptem az ajtón."

Aztán pár héttel ezelőtt, a mosolygós kisfiúnak fájni kezdett a torka. Kata hiába hívta az ügyeletet, nem mentek ki.

„Végül én vittem be a kórházba, ahol kiderült, kezdődő tüdőgyulladása van, de akkor már olyan állapotban volt, hogy négyszer visszahozták ugyan, de nem tudták megmenteni az életét és nekem akkor, ott megszakadt a szívem…"