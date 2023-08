Kóbor Léna a színpadon találta meg a helyét: „nagyon hálás vagyok, hogy apukámtól örököltem a művészi vonalat"

Kóbor János Mecky lánya, a 16 éves Léna két hónappal ezelőtt debütált színésznőként, a Gyöngyhajú lány balladája című musical főszereplőjeként. A tehetséges tinédzser mindenkit lenyűgözött már akkor, és az azt követő előadásokon is. Léna most elárult egy kulisszatitkot az első fellépésről, s arról is beszélt, hogyan szeretné életben tartani az Omega-slágereket.

A 16 éves Léna musicalszínésznőként találta meg a helyét. Fotó: Máté Krisztián

Édesapja sálja volt a kabalája

„Az első fellépés előtt nagy nyomás volt rajtam, azt éreztem, mindenkinek meg kell felelnem. De amint megszólalt az első dal, megnyugodtam” − mesélte Léna a Petőfi TV-ben nyilatkozva, majd elárult egy kulisszatitkot.

„A legelső előadásra apukám fehér sálját vettem fel, ez nagyon ikonikus volt, hogy mindig azt viselte. Nyilván nem véletlen, hogy a darabban Kriszta is egy olyat visel. Úgyhogy apukámét vettem fel, de csak a legelső előadásra, nehogy később valami baja essen.”

Modern köntösbe öltözteti az Omega-slágereket

„Fiatalabb zenészekkel mostanában azon kezdtünk dolgozni, hogy megismertessük az Omega-dalokat az én korosztályommal. Úgy gondolom, hogy a dalszövegek nagyon helytállóak a mai világunkban is, úgyhogy azon dolgozunk, hogy újrahangszerelve, egy modernebb stílusban megcsináljuk” − árulta el.

A Tizenhat évesen című dalt már felénekelte májusban, mikor édesapja a 80. születésnapját ünnepelte volna.

„Különlegesnek éreztem, hogy pont most lettem 16 éves, ő pedig pont 80 éves lett. Különleges, hogy ez pont egybeesett. A rendező bele is írta a musicalbe a dalt, csak ott nem 16, hanem »18 évesen« a szöveg, mert 18 éves a szereplő” – idézi a Bors Léna Petőfi TV-s nyilatkozatát.

Meckytől örökölte a művészi vonalat

Sokak szerint Léna színpadra született. Nem teljesen idegen terep ez számára, hiszen kiskora óta táncol. Az éneklés és színészkedés azonban olyasmi, amiről úgy érzi, valóban az ő útja.

„Nagyon nyitott vagyok, sok mindenben gondolkoztam. Kiskoromban úsztam is, a bátyám pedig fogorvos, ezért gondoltam, hogy lehet, hogy én is orvosi pályára mennék.”

De őszintén, a művészi pálya az, ami leginkább megfogott. Most, hogy belecseppentem a színészkedésbe, azt gondolom, hogy a jövőben ezt mindenképp tovább szeretném vinni.

„Nagyon hálás vagyok, hogy apukámtól örököltem ezt a művészi vonalat” − fogalmazott Léna, aki éretten kezeli a gyászt, nagyon intelligensen nyilatkozik édesapja elvesztéséről és emlékéről, a műsorban pedig így vallott:

„Most fogalmazódott meg bennem egy gondolat. Már másfél éve, hogy elment apukám, utána anyukámmal próbáltunk minél pozitívabban hozzáállni, és egymást segíteni. De most érzem először azt, hogy újra igazán boldog vagyok, mikor színpadon lehetek. Azt kívánom mindenkinek, hogy megtalálja, amiben boldog. El sem hiszem, hogy én már most megtaláltam ezt.”