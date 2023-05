Íme Kóbor Léna első nagy színpadi szerepe – "Ezt nem lehet tanulni, ez öröklött képesség"

Pünkösdhétfőn mutatkozott be, mint színésznő és egyből nem várt sikert aratott Kóbor János imádott lánya, Léna. Ugyanis a 16 éves tinilány musicalszínészként debütált Kriszta szerepében, az Omega musicalben, a Gyöngyhajú lány balladájában. A szemtelenül fiatal lány életében először lépett egy egész színháznyi közönség előtt színpadra, a közönség imádta, sokak szerint egyenesen a színpadra termett.

Léna nem várt sikert aratott az egyik főszerepben - Fotó: Benkő László

Egy osztálynyi tini drukkolt Lénának

Léna keresztapja, Trunkos András, aki az Omega menedzsere is volt, könnyeivel küszködve nyilatkozott a Ripost-nak a hétfő este történéseiről.

"Hihetetlen élmény volt tegnap este. Igazi ünnep és vastaps! Ami természetesen nem csupán Mecky lányának szólt, hanem a jobbnál jobb szereplőknek, Szabó Máténak, aki Lénácskát is segítette a színpadi dolgokban, az írónak, Gömöri Zsoltnak, aki az Omega átiratokért volt felelős, a koreográfusoknak, a táncosoknak. Egyszóval mindenkinek, aki részt vett ebben a fantasztikus előadásban."

Méltó volt az Omega emlékéhez. A nézők állva tapsoltak, így köszönték meg a társulat fantasztikus teljesítményét

– mondta a büszke keresztapa, aki az első sorból nézte végig, hogy Lénácska milyen szépen teljesít.

"Rendkívüli jelenség volt a színpadon, és ezt minden elfogultság nélkül mondom! Erre született, a színpadon a helye Lénának, de ezért még kapni fogok az apjától, ha újra találkozunk!" – viccelődött Trunkos, hiszen tudja, hogy Kóbor János féltette volna lányát a rivaldafénytől, noha ő is látta benne, hogy kiemelkedően tehetséges. Azt is hozzáfűzte, hogy az Omega-rajongókon, és a zenekedvelő közönségen kívül örömmel látta a sok fiatal nézőt a színházban, ami nem volt véletlen...

Kiderült, hogy Léna egész osztálya jegyet vett, hogy láthassák a társukat a fontos eseményen! Ott voltak mind, ennyire szeretik Lénát!

– mesélte meghatódva a menedzser.

Léna nagyon jól megállta a helyét a színpadon - Fotó: Benkő László

"Tiszta apja ez a lány!"

Az egész színházi társulat szereti és biztatja Lénát, hatalmas virágcsokrot is kapott az előadás végén, ezt fotón is láthattuk a tinilány késő esti Story-jában. Kóbor Léna szinte nem érez lámpalázat, Trunkos szerint ebben is hasonlít édesapjára.

"Sokszor a mozdulataiban is láttam Mecky-t, tiszta apja ez a lány! Ezt nem lehet tanulni, ez öröklött képesség, mert ha Léna a színpadra lép, ott történik valami, akárcsak amikor Mecky állt ki."

Mondanom sem kell ugye, hogy Léna anyukája, Zsóka is rettentő büszke volt a lányára! Hullottak az örömkönnyek!

– foglalta össze Trunkos András a hétfő este történteket és elmondta, hogy a musicalt legközelebb a soproni Barlangszínházban lehet látni június 3-án, szombaton, több alkalommal is.