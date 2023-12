Fájdalmas karácsony: Elhunyt kisfia sírjára teszi az ajándékot Mulatós Kata

Már a Mikulás nap, ami ugye Miklós nap már az is majdnem meghaladta az erőmet. Még fellépésem is volt, ahol ahogy a rajongók eddig megszokták tőlem, mosolyogtam végig. Ők nem tudják mennyi fájdalmat, gyötrelmet rejt a mosolyom, nem is kell tudniuk, amíg fent vagyok a színpadon, addig megszűnik az eszeveszett nyomás a szívemben. De most jön a karácsony, ugyanúgy lesz közös fadíszítés, most is eldugom a gyerekek elől az ajándékokat, még a Mikikéét is… Nagyon hiányzik a testvéreinek is, így szenteste együtt kimegyünk drága lelkem sírjához, odatesszük az ajándékát, egy kicsit így velünk lesz!