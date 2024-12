Gudics Máté a győzelem pillanatában: „Így 34 évesen, talán utolsó lehetőség volt"

Gudics Máté alig várja, hogy jobbnál jobb dalokkal hálálja meg a közönségnek a szavazatokat és szeretet (Fotó: Máté Krisztián)

Jó helyre megy a pénz

Gudics Máté már a döntő előtt elmondta a Borsnak, mire költené a szakmai előremenetelét segítő díjak mellett a mesés pénznyereményt:

– Először is a meglévő hiteleimet fizetném ki. Aztán pedig a pályám beindítására fordítanám a fennmaradó összeget… De a családomra is gondolok. Elég sokat vagyok most távol tőlük, nagyon szeretnék már a lányaimmal és a feleségemmel egy kicsit hosszabb időt együtt tölteni. Elmennénk nyaralni, mondjuk Tenerifére… – álmodozott Máté, illetve megígérte:

– Jó dalokat fogok előadni, és az ország minden területén fellépek és boldogságot hozok az emberek életébe!