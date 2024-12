Máris megvan a Megasztár döntőjének első kiesője

Elképesztően erős nyitánnyal indult a Megasztár 7. évadának döntője: Desmond Child felvezetésével mind a négy döntős (Balogh Rebeka, Gudics Máté, Orbán Rudolf, Tóth Abigél) együtt énekelte a Living On A Prayer című slágert.

Fotó: TV2

A fergeteges nyitányt különleges duettek követték: Tóth Abigél és Tolvai Renáta Tina Turner sikerdalát, a The Best című nótát énekelte. Orbán Rudolf és Caramel utóbbi dalát, a Dobbanást adta elő, Balogh Rebeka és Király Viktor Bruno Marstól a Runaway Baby-t szólaltatta meg, míg végül Gudics Máté és Rúzsa Magdi pedig Máté Péter örökzöldjét, a Most élszt énekelte.

A négy döntős: Gudics Máté, Tóth Abigél, Orbán Rudolf, Balogh Rebeka (Fotó: Mate Krisztian)

A nézők szavazatai alapján Tóth Abigél kapta a legkevesebb szavazatát, így ő kénytelen búcsúzni a műsorból.

A nézők döntöttek: Tóth Abigél számára véget ért a Megasztár 7. évada (Fotó: Mate Krisztian)

A 2024-es Megasztár három dobogós tehát: Balogh Rebeka, Gudics Máté, Orbán Rudolf. Az est során pedig a végső sorrend is kialakul, s kiderül: ki lesz a 7. Megasztár győztese!