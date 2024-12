„Lehet, hogy mi is nagy nyomást raktunk rájuk” – Ördög Nóra reagált a Dancing with the Stars ma esti folyamatos összeomlásira – videó

Ahogy arról a Metropol beszámolt, a Dancing with the Stars idei évadának az elődöntője eddig szinte csak drámát tartogatott, hogy rögtön Mihályfi Luca összeomlásával indult, majd Szabó Zsófi sírta el magát a színpadon, ezt követően pedig egyként kaptak a szívükhöz, mind a stúdióban, mind a tévé előtt ülök, ugyanis csak szerencsén múlott, hogy nem történt komolyabb baj, amikor egy rosszul sikerült emelés után WhisperTon és Tóth Katica is a földre került.

Ördög Nóra szerint a zsűri is nagy nyomást helyezett a versenyzőkre Fotó: Mate Krisztian

Hiába, ma este már a döntőbe jutásért táncolnak a versenyzők, ami miatt érthető, hogy nagyobb rajtuk a nyomás, ami a hibázások vezethet. Ezzel kapcsolatban kérdezte a szünetben Lissák Laura a zsűriből Ördög Nórát, aki maga is úgy véli, hogy a nagy nyomás állhat a dolgok hátterében, illetve elismerte, hogy ők sem könnyítették meg a versenyzők dolgát.

Nagyon izgulok a versenyzőkért. Lehet, hogy mi is nagy nyomást raktunk rájuk, de szerintem maga a verseny is nagy nyomást tesz rájuk. Nyilván fáradtak is, hiszen két táncot kellett a ma estére betanulniuk és közben olyan ügyesek. Én nagyon szurkolok nekik, hogy a legjobb formájukat tudják nyújtani

– mondta zsűritag.