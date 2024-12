Kezdetét vette a Dancing with the Stars 5. évadának 7. élő show-ja, amelyben a szokásosnál is nagyobb a tét, hiszen már a döntőbe jutásért folyik a harc.

Teljes "blackout" volt a Dancing with the Stars színpadán Fotó: Mate Krisztian

Ez a nyomás pedig úgy látszik, hogy idei évad egyik nagy esélyesét, Mihályfi Lucát meg is viselte, ugyanis a fiatal énekesnő elrontotta a Hegyes Bercivel közös koreográfiáját, ami miatt teljesen összeomlott a színpadon.

Blackout volt!

- válaszolt a produkció után Ördög Nóra aggódó kérdésre, hogy mi történt vele a táncparketten.

Itt már látszik Luca arcán, hogy valami nagyon nincs rendben Fotó: Mate Krisztian

Látom, hogy itt teljes összeomlás volt menet közben. De nem akarom, hogy ezt érezd, mert tudom, hogy iszonyatos meló van ebben az egészben

- tette hozzá a sztárami.

Elrontottam, nem nagyon volt még velem ilyen. Iszonyatosan rossz érzés. Nehéz bekezdeni egy műsort, a próbán sokkal jobban ment. Nagyon sajnálom

- tette még hozzá Mihályfi Luca.