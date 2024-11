Ördög Nóra élő adásban beszélt az édeshármasról

Folytatódott a TV2 sikerműsora, a Dancing with the Stars, amiben sztárok mutatják meg tánctudásukat a színpadon. Egyre kevesebb versenyző maradt, ráadásul egyre több produkcióban kell teljesíteniük, miközben a zsűri és a közönség kegyeiért is meg kell küzdeniük – mindent meg kell tenni a továbbjutásért.

Ördög Nóra / Fotó: Bánkúti Sándor

Ahogy az lenni szokott, a Dancing with the Stars egy látványos táncprodukcióval kezdődött, majd a zsűritagokkal beszélgetett a két műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András. Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás kedvesen elviccelődtek egymással, ám egy pillanatra felforrósodott a stúdió, mikor Ördög Nóra az édeshármasról kezdett beszélni.

Ördög Nóra persze csak magukra, vagyis a három zsűritagra gondolt az édeshármas alatt, hiszen ők hárman egy olyan egységet alkotnak, ami szórakoztató, erős és persze "édes".

Itt lehet megtekinteni az adásrészletet: