Hoppá! Saját titkát kotyogta ki Ördög Nóra

A Megasztár a TV2 magyar kereskedelmi televíziós csatorna eredeti tehetségkutató műsora. A nyertest videóklippel és értékes nyereményekkel jutalmazzák. 2024. február 21-én Till Attila és Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója bejelentették, hogy visszatér a műsor.

Fotó: Bánkúti Sándor

Idén már a hetedik évadot követhetik a televízió nézői, aminek már a harmadik élő show-ja is lezajlott. Ennek aprópóján Kárpáti Rebeka megkérdezte Ördög Nórát, hogy a tánc mellett énekelni is tud-e, amire egy titok megosztásával válaszolt a gyönyörű műsorvezető.

„Hát az a baj, hogy szeretek énekelni, nem tudok. Autóban nagyon hangosan tudok énekelni, de nyilván ehhez így fel is tekerem a hangerőt. Elég jó a hallásom, tehát pont annyira jó, hogy azt is hallom sajnos, ha én magam hamis vagyok. Úgyhogy nincs igazán jó hangom. Nekem igazán ez tipikusan ez a tömegkórushangom van. Szóval, ha sokan csordában énekelünk, az jó, de ha szólóban ki kell állni, akkor egyszerűen annyira izgulok ettől a ténytől, hogy nekem most énekelnem kell, amiben amúgy nem vagyok komfortos. Van is gyerekkoromból egy ilyen traumatikus élményem, amikor kiálltam, elindultam egy ilyen ki mit tudon. S annyira izgultam, hogy így elkezdett remegni, meg csúszkálni a hangom. Akkor ott elhatároztam, hogy én nagy nyilvánosság előtt soha az életbe nem fogok énekelni” – árulta el Ördög Nóra saját titkát.