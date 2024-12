"Mit gondol, benne mi a vonzó?" - népharag zúdult a Házasság első látásra fogorvosára

Házasság első látásra - Bár eleinte a nézők kedvence volt Zoltán és Marica, gyorsan kiderült, hogy nem minden arany, ami fénylik. A leplet maga a fogorvosként dolgozó férfi rántotta le a kapcsolatáról, aki a kezdeti mézes-mázas viselkedése után átkapcsolt valami teljesen más adóra a fejében. Zoltán ugyanis többször megalázta feleségét, nemcsak a szakértők vagy a szereplőtársai között, de egy egész ország előtt is. Aki lemaradt volna, annak itt van egy kis emlékeztető: Fogdoki már az esküvőjére is meghívta a volt barátnőjét, aki állítólag még mindig szeretne tőle valamit, de még jacuzzizni is áthívta őt, ahol Marica szolgálta ki a társaságot. Ezután következett aztán a nettó megalázás, mikor a kétszeresen elvált férfi közölte a többiek előtt, hogy neki egyáltalán nem tetszik Marica, arról nem is beszélve, hogy még a szex sem jó vele. A feleség nyugalmát ezen a ponton sokan megirigyelték, hiszen valamilyen oknál fogva nem hagyta faképnél a férjét, hanem ha nehezen is, de próbált túllépni a sérelmein. Aztán következett a hidegzuhany a Házasság első látásra fogorvosának, amikor felesége beszólásával visszanyalt a fagyi.

Házasság első látásra Zoltán kiverte a biztosítékot a nézőknél (Fotó: TV2)

A szerdai adásban elhangzott Maricától egy olyan mondat, hogy férje mennyire jó apa. Persze, mindezt szarkasztikusan jelentette ki, hiszen Zoltán elfelejtette gyermeke születésnapját, miközben a szakértők előtt még azon siránkozott, milyen rossz, hogy nincs jó kapcsolata a fiaival. Érthető hát, hogy szíven ütötte a jogász kijelentése, és ezért egyből vissza is vágott neki a következő mondattal: Nem meglepő, hogy 42 évesen még senki sem vette feleségül.

Ezen a ponton, beszéljenek helyettünk a kommentelők:

„Arra egyébként kíváncsi lennék, melyik nő viselné Maricánál is jobban, hogy a kedves férje a lagzin telerakja a násznépet a valós és tinderes exeivel, az egyikkel együtt is dolgozik, meg velük ázik a jacuzziban, miközben a felesége kiszolgálja őket, mint egy cseléd... Bónusznak még ott van két ex feleség, plusz három gyerek... Maricáról meg a társaság közepén kijelenti, hogy nem vonzódik hozzá, nem tetszik neki, sz*r vele a szex, meg hogy Marica FÉLTÉKENY! Egyébként Zoli mit gondol, benne mi a vonzó? A "Dr"-en kívül a világon semmi” - fogalmazott valaki a Redditen.