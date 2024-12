Mint az közismert, Harry herceg és Meghan Markle a gyerekeikkel együtt már jó ideje a monarchiától külön élik az életüket. Csak néha egy-egy nagy királyi esemény kapcsán látogatnak haza, és ezt akkor is csak az egyikük teszi meg.

Harry herceg ebből nem enged, a királyi családtól külön élve is tartja ezt az ünnepi hagyományt Fotó: AFP

Ám van egy bizonyos karácsonyi tradíció, amit Kaliforniában is ugyanúgy követnek, mintha továbbra is a királyi család aktív tagjai lennének. Harry a Spare című memoárjában kifejtette, hogy a sussexiek egy olyan hagyományt követnek, amely összhangban van a király német származású felmenőivel.

Szenteste volt. FaceTime-oltunk több barátunkkal, köztük néhányan Nagy-Britanniában. Néztük, ahogy Archie a fa körül szaladgál. És kibontottuk az ajándékokat. Betartva a Windsor családi hagyományt

– olvasható a herceg könyvében.

Németországban a karácsonyi ünnepségek december 24-én kezdődnek, amikor is átadják, majd kibontják az ajándékokat, és ekkor díszítik fel a karácsonyfát. A Heiligabend Bescherung néven ismert szokás – ami lefordítva annyit tesz: „karácsony esti ajándékozás” – Viktória királynő és Albert herceg, aki német volt, vezette be a palotában, a rokonság pedig azóta is tartja magát ehhez.