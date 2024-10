Válságban lenne Harry herceg és Meghan Markel kapcsolata? Íme egy újabb jel!

Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata és házassága igazi tündérmeseként indult, de nem sokkal később sorozatos konfliktusok árnyékolták be a boldogságukat. Ennek ellenére III. Károly király fia mindent megtett, hogy megvédje szerelmét, még a királyi családot is maga mögött hagyta a kedvéért. Ám úgy tűnik a gondok továbbra is sokasodnak és már arról pletykálnak, hogy talán válságba került a hercegi pár kapcsolata, amire most újabb jelek utalnak.

Újabb jelek utalnak arra, hogy válságba került Meghan Markle és Harry herceg házassága (Fotó: Chris Allerton)

Míg Harry herceg két héten keresztül hivatalos teendőket intézett Amerika szerte, az Egyesült királyságban és Afrikában, a családja Amerikában várt rá, a herceg viszont nem sietett haza hozzájuk. Távolléte alatt megünnepelte 40. születésnapját és, amint végzett kötelezettségeivel, a barátaival utazott a Dél-Afrikai Köztársaságba lazítani. A brit trónörökös öccse most is ott tölti az idejét, de nagyon úgy tűnik, hogy Meghan hercegné sem szomorkodik férje távolléte miatt. Az édesanya Los Angelesben egy gyermekkórháznak szervezett gálán vett részt egyedül, ahova bár meghívták senki sem számított a jelenlétére. Ennek ellenére a hercegné ott volt, nem is akárhogyan. Az egykori színésznő szinte ragyogott tűzpiros ruhájában és úgy tűnt szebb, mint valaha, amit sokan egyenesen férje távollétének tudnak be. A megjelenése, akár még egy üzenet is lehetett a hercegnek, amivel jelezte, hogy ő bizony nem búslakodik otthon, sőt, akár még Diana hercegné ikonikus fekete „bosszú ruha"-ként elhíresült darabjához is lehetne hasonlítani.

Egyre több a jel, hogy Harry és Meghan Markle nem boldogok

Mint azt tudjuk, Harry és a királyi család rossz viszonyáról a herceg felesége is tehet, sőt erősen benne volt a keze a kialakult viszályban, így nem lenne meglepő, ha a férj előbb-utóbb megelégelné az örökös huzavonát. Emellett az utóbbi időben nem is láthattuk együtt a párt, ám legtöbb esetben olyan kifogásokkal húzták ki magukat a közös megjelenések alól, mint, hogy Meghan nem érzi jól magát. Így nem meglepő módon sokakat foglalkoztat, hogy Harry utazása után vajon végre hazatér-e?