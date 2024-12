Sikoly, dráma és könnyek: mutatjuk az idei Dancing With the Stars finálékának legemlékezetesebb pillanatait képekben

Fantasztikus, egyszerűen fantasztikus finálé szemtanúi lehettünk ma este a TV2 képernyője előtt. A Dancing With the Stars eddig is hétről hétre tette magasabbra a lécet, amit azonban a döntőben produkáltak a párosok, arra szavak sincsenek! Egyszerűen nem tudjuk elképzelni, hogy ennél színvonalasabb és csodálatosabb műsort valaha is látni fogunk. Az egész évad olyan izgalmakat és fordulatokat tartogatott nekünk, hogy biztosan nem fogjuk elfelejteni egyhamar. És bár feledhetetlen volt a műsor, most adunk egy csodás galériát a nyájas olvasóknak, hogy kedvük szerint feleleveníthessék a Dancing fináléjának legjobb pillanatait: