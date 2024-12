Ez ám az örömhír! Ismét együtt Stana Alexandra és Marics Peti

Hamarosan véget ér a Dancing with the Stars ötödik évada. A döntőbe három páros, Szabó Zsófi és Suti András, Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, valamint WhisperTon és Tóth Katica jutott be, ám a győzteseknek kijáró trófeát csak az egyik páros viheti haza. Az izgalmakat tovább fokozza, ahogy az előző évad egyik kedvelt párosa is visszatér a fináléba, egy közös produkció erejéig, mégpedig Stana Alexandra és Marics Peti, akik tavaly második helyezést értek el a táncos vetélkedőben.

Közösségi oldalán jelentette be a hírt Stana Alexandra / Fotó: TV2

Izgalmas kis extra produkcióval érkezünk ma este! Dancing with the Stars döntő!

- újságolta el Instagram-oldalán Stana Alexandra, néhány fotó társaságában. A táncosnő egyébként még korábban a Borsnak elárulta, egy Demjén Ferenc dal fog szólni, a produkcióban pedig a Hogyan tudnék nélküled? című film négy szereplőjéből ketten is benne lesznek.

A rajongók természetesen már alig várják a táncosnő és az énekes produkcióját, ezt pedig a kommentszekcióban is siettek kifejezni.

Nagyon várjuk már!

- jelentették ki a követők.