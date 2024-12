Egy ország áll most döbbenten: ők a Dancing with the Stars utolsó kiesői – videó

Egy rendkívül izgalmas este vezetett a Dancing with the Stars idei évadának utolsó előtti műsoráig, ugyanis amellett, hogy minden versenyző 2 produkcióval is készült, még számos drámai jelenet is lezajlott a kamerák előtt.

Fotó: Mate Krisztian

A produkciók után a zsűri pontszámai és a nézői szavazatok alapján Szabó Zsófi és Suti András, illetve WhisperTon és Tóth Katica jutott egyenesen a döntőbe. Így tehát Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, illetve Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa pedig a veszélyzónába került.

A nézők végső döntésének értelmében Mihályfi Luca és Hegyes Berci számára ért véget a verseny a finálé előtt. A Dancing with the Stars ma esti legnagyobb meglepetése pedig csak ezután következett, ugyanis egy csókkal megpecsételve hivatalosan is elismerték, hogy egy valóban egy párt alkotnak!