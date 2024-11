„Nem vagyok bűnös, de hibáztam” – először szólalt meg a nyilvánosság előtt a VV Fanni gyilkosságért elítélt Brodmann László – videó

A Novozánszki Fanni-gyilkosság az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb közérdeklődését kiváltott bűncselekménye volt, szinte nincs olyan ember az országban, aki ne hallott volna róla.

Brodmann László először szólalt meg a VV Fanni-ügyről Fotó: YouTube

A legtöbben csak VV Fanni-ügyként emlegetik a bűncselekményt, ami azért is egyedülálló eset hazánkban, mert az elkövetőt a sértett holttestének hiányában is bűnösnek találták. A Bors most exkluzív börtöninterjút készíthetett azzal a férfival, akit Fanni megöléséért elítéltek, Brodmann László most először vállalta a nevét és az arcát a médiában.

Az interjú során a férfi végig ártatlannak vallotta magát és többször is elmondta, hogy ő nem tudna embert ölni. Lászlót jogerősen húsz év börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Ítélőtábla, így a férfi jelenleg is Budapesten, a Kozma utcai büntetés végrehajtási intézetben tölti az ítéletét, itt látogatta meg Bors stábja is.

Brodmann a lapnak azt mondta, szerinte nem jártak el megfelelő alapossággal a nyomozás során, és az ellene felsorakoztatott közvetett bizonyítékok értékelése is helytelen volt a bíróságok részéről.

„A családomnak nem kell bebizonyítanom”

Napi szinten ezzel az üggyel foglalkozom, megérint, köszönöm, hogy most a médiában meg tudtam szólalni

– kezdi Brodmann László az interjút, a férfi beszélgetés első pillanatától kezdve saját álláspontja felé terelte a témát.

A családomnak nem kell bebizonyítanom, hogy nem vagyok bűnös, mert ők hisznek nekem. Nem vagyok bűnös, de hibáztam. Abban hibáztam, hogy elhittem B. Erikának, hogy abban segítünk, hogy ha elvisszük a BMW-s emberekig Fannit. És én ebben segítettem. Ezért vállalom is az ügy eleje óta a felelősséget. Nyilván 86 milliószor átpörgettem a fejemben, a legjobb megoldás az lett volna, most már én is tudom, hogy amikor elindulunk, a portáshoz megyünk együtt, hogy segítsünk. Ez hiba volt. De jelen pillanatban, az ezért kiszabható ítélet és az ezért való bűnhődés már túlmutat azon, hogy itt kell töltenem az életem a büntetés-végrehajtásban.

A férfiről mások mellett az is kiderült, hogy az ügy kirobbanása óta született egy kisfia. A Bors szerint az ügy kezdete után két évvel az előzetes letartóztatásból házi őrizetbe került, ekkor ismerkedett meg egy titokzatos nővel, akitől 2020-ban gyermeke is született.

A kisfiam édesanyjáról nem szeretnék sokat beszélni. Ő a kapcsolattartóm, a kisfiam pedig vele él, a nagyszülők segítik őket a hétköznapokban. A kisfiamat fényképeken láthatom csak… nem könnyű

– mondja, majd hozzátette:

Azért nem beszélek szívesen a magánéletemről, mert nem akarok celeb lenni. Tisztában vagyok azzal, hogy miért lett országosan ismert a nevem. Nem olimpiát nyertem és nem is én találtam fel a Covid ellenszerét. Egy szörnyű bűncselekménnyel hoztak összefüggésbe, ízléstelennek tartanám a nagy kitárulkozást magánéletileg.

