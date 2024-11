Nagyon merész: megmutatta Tápai Szabina, mi van a szoknyája alatt

A Dancing with the Stars legutóbbi adásában egy-egy családtag is csatlakozott a versenyzőkhöz a táncparketten. Stana Alexandra és Kucsera Gábor párosához - akik ugyan veszélyzónába kerültek, de a zsűri később úgy döntött, őket menti meg -, például a kajakozó felesége, Tápai Szabina.

Csatlakozott férjéhez a táncparketten Tápai Szabina / Fotó: Czerkl Gábor

Imádtam ezt az estét! Köszönöm @alexandrastana.official, hogy megtanítottad nekünk ezt a koreográfiát! Köszönöm @kucseragabor, hogy ezt eltáncolhattuk!

- mondott köszönetet az Instagram-oldalán Tápai Szabina, aki nagyon hálás, amiért a részese lehetett a TV2 táncos showműsorának. A bejegyzésében az egykori kézilabdázó egy vadítóan szexi felvételt is megosztott: ebben a vörös fellépőruhájában, a lábát magasba emelve villantott.

A kommentszekcióba csakhamar özönleni kezdtek az elragadtatott hozzászólások.

Legszexibb 3 gyerekes anyuka a világon!

- jelentette ki ámulattal az egyik követő.

Szabina, egyenes utad lett a jövő évi Dancingbe! Szuperek voltatok!

- jegyezte meg egy másik rajongó.

Gyönyörű vagy és nagyon szexi!

- bókoltak egy újabb hozzászólásban.

A lélegzetelállítóan dögös felvételt IDE kattintva lehet megtekinteni!