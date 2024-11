Tápai Szabina elárulta: szívesen beszállna Kucsera Gábor és Stana Alexandra mellé

Ma újra parkettre lépnek a Dancing with the Stars 5. évadának táncosai, mindenki izgatottan várja, ki mennyit fejlődött az előző héthez képest. Kucsera Gábor már az első adásban meglepetést okozott, a hegyomlás méretű sportoló sok dicséretet zsebelt be a Dancing with the Stars zsűrijétől, a közönség szavazatainak hála pedig magabiztosan továbbjutottak Stana Alexandrával. A helyszínen drukkolt neki felesége, Tápai Szabina is, aki a Metropolnak elárulta, mit szólt férje produkciójához.

Tápai Szabina szerint a Dancing with the Stars élő adásában volt a legjobb Kucsera Gábor és Stana Alexandra produkciója (Fotó: Bánkúti Sándor)

Stana Alexandránál randizna Tápai Szabina

„Abszolút tetszett! Amennyire én értek a tánchoz, mert azért az nem az én szakmám, szerintem nagyon jók voltak. Lépésről lépésre követtem, ahogy Gábor fejlődik, ahogy összerakják a koreográfiát Szandrával. És szerintem az élő adásban volt a legjobb! Nagyon büszke vagyok rá” – mosolygott a háromgyermekes családanya, akitől azt is megkérdeztük, hogy szívesen szerepelne-e egy következő évadban.

„Ha Gábor azt mondja, hogy nem tud táncolni, én még annyira sem tudok! Más sportokban vagyunk otthon. Nem hívtak még sosem, nem is tudok táncolni… Térjünk erre vissza akkor, ha tényleg lesz megkeresés!” – viccelődött Szabina, majd elismerte:

„Együtt persze otthon nem tudtuk gyakorolni a táncot, ezt meghagyom Szandrának… De azért egy kicsit remélem, hogy Gábor egyszer elvisz Szandrához, és megtanítotok táncolni” – nevetett az egykori kézilabdázó, aki örülne egy táncos randinak.

Külön töltött egy év után újra együtt a sportolópár, Tápai Szabina és Kucsera Gábor (Fotó: Czerkl Gábor)

Újra együtt Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Mára szent a béke a házaspár között, tavaly azonban még nem volt ilyen rózsás a helyzet. 2023 elején bombaként robbant a hír: a sportolóházaspár elválik. Szabina akkor hűtlenségről is beszélt, és úgy tűnt, menthetetlen a kapcsolatuk. Idén tavasszal azonban kiderült, hogy papíron végül nem váltak el, májusban pedig, mikor Kucsera Gábor Hajdú Péter „beköltözős” műsorában szerepelt, egyszer csak kopogtattak az ajtón és Szabina lépett be, a sportolók pedig kamerák kereszttüzében vallották be: újra egy párt alkotnak. Azóta az is kiderült, hogy mindebben a hitük is nagy szerepet játszott.