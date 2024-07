Egy éve született újjá Tápai Szabina húga: Andi döbbenetesen megváltozott – Fotó

Szinte napra pontosan egy éve, hogy 180 fokos fordulatot vett Tápai Szabina húgának élete. Andi ugyanis 2023. július 23-án lett tagja egy hitközösségnek, és azóta gyakorlatilag úgy érzi, hogy újjászületett. Akárhogy is nézzük, a Szingli vagy Svindli című párkereső reality-ből is megismert lánynak tényleg teljesen megváltozott az élete. A vallásának köszönhetően ugyanis megismerte az igaz szerelmet, idén májusban pedig már hozzá is ment kedveséhez, Imihez.

Tápai Szabina húgának élete teljesen megváltozott Fotó: VIASAT3

„A vőlegényemmel ugyanabba a keresztény közösségbe járunk. Tavaly nyáron ismertem meg Imit a műsor után. Amikor kijöttem a Szingli, vagy svindliből megtértem és keresztény lettem. Ez előző nyáron történt, de eleinte sokáig csak barátok voltunk” – kezdte a Metropolnak Andi, aki a Szingli vagy svindli produkció során megismert párja, Dejan révén talált rá a hitközösségre, ahol aztán megismerhette álmai férfiját.

„Miután vége lett a műsornak, nem sokkal később rájöttünk Dejannal arra, hogy a való életben nem igazán illünk egymáshoz és nem működik a kapcsolat közöttünk, azonban akkor már elvitt a gyülekezetbe. Imi ezután kezdett el nekem udvarolni, de persze ez egy folyamat volt, hiszen Imi megkérdezte Dejant erről, aki az áldását adta ránk. Már nagyon éreztük az elején, hogy ami köztünk van, az komoly lesz, mert megtaláltunk mindent egymásban, amit kerestünk, de legfőképpen a hitet és a szeretetet” – mondta Andi korábban a Ripost-nak.

Tápai Szabina húga külsőleg is megváltozott

A fiatalabbig Tápai-lány a Facebookon is beszámolt arról, hogy egy éve változott meg az élete, ami bizony a külsejére is hatással volt. Korábban hosszú, fekete hajjal hódított és szerette a drámai sminket, ma már sokkal természetesebben néz ki, és bizony boldogabbnak is tűnik a képein.

„Tegnap igazi csendességben és békességben ünnepelhettem a születésnapomat! Noha nem azt, amit a legtöbben ismertek, hanem az Újjászületésem évfordulóját! Ugyanis 2023.07.23-án adtam át az életem Jézus Krisztusnak, aki akkor megmentett, felemelt, új szívet és új jövőt adott nekem. Egy könyv is kevés lenne, hogy leírjam mennyi mindent tett ezalatt az egy év alatt értem! Örökre megváltoztatott mindent. És hidd el, hogy veled, aki most olvasod ezt, veled is meg tudja tenni! Ő begyógyította a legmélyebb sebeimet, elvette a legnagyobb fájdalmaimat, eltörölte minden bűnömet, betöltött minden űrt az életemben, helyreállította az értékrendemet és nagyobb szeretetet adott, mint bárki, vagy bármi valaha! Ezért én minden évben ünnepelni fogom ezt a dátumot és hálával dicsérem az én megváltómat, hogy egy új életet adott nekem. Köszönöm, Jézus”

– hálálkodott a Facebookon Andi, aki az esküvőjén is érezte Isten jelenlétét.