Óriási meglepetéssel készül Tápai Szabina

Rengeteg rajongó szurkolt azért, hogy újra egy párt alkosson Kucsera Gábor és Tápai Szabina. A reménykedés egyáltalán nem volt indokolatlan, hiszen a sportolók akkor is tisztelettel beszéltek egymásról, amikor külön éltek, ráadásul a gyermekeikkel is közös időtöltést terveztek. Az is sokat mondó jel volt, hogy 2023 februárja óta egyikük sem adta be a válási papírokat.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina nem tudtak egymás nélkül élni – Fotó: Czerkl Gábor

Tápai Szabina csodás ajándékkal készül

Aztán májusban villámgyorsan végigsöpört az interneten az örömhír! Szabina és Gábor elásták a csatabárdot, megbocsátották egymás hibáit, s úgy döntöttek, nem akarnak egymás nélkül élni: adnak még egy esélyt a házasságuknak. A pár boldogsága azóta szinte csak szárnyal. Az elmúlt két hónapban számtalanszor láthattuk azt, hogy milyen boldog Kucsera és Tápai, olyan bensőséges, meghitt és örömteli fotókat osztanak meg a közösségi oldalukon, amiken visszaköszön az a mosoly, amelyet a kapcsolatuk elején láthattunk rajtuk.

Szabina meglepivel készül Gábornak (Fotó: HATLACZKI Balázs)

Meglepetésnyaralás?

Nem véletlenül kíváncsi Gáborék követőtábora arra, hogy mik a terveik a nyár hátralevő részére. Az egyik rajongójuk az alábbi kérdést tette fel az egykori kajakozónak:

„Terveztek még ezen a nyáron nyaralást a családdal?”

Gábor azonban nem tudott erre válaszolni, hanem inkább továbbította a kérdést a feleségének, aki nem sokkal később reagált is.

Igeeen, de még meglepi, mert a szülinapi ajándékod is ezzel kapcsolatos

– szól Szabina sejtelmes válasza.

Kucsera Gábor augusztus 27-én ünnepli majd a 42. születésnapját, ami minden bizonnyal remekül fog sikerülni, s tele lesz jobbnál jobb élményekkel.