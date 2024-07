Már nem takargathatja, látszik rajta: Tápai Szabina majd kicsattan a boldogságtól

Ahogyan azt a Metropol már megírta, másfél éve, hogy hogy Kucsera Gábor és Tápai Szabina bejelentették: 10 évnyi házasság és három gyermek után véget ért a kapcsolatuk. Nemrég azonban robbant a hír, hogy kibékültek: Hajdú Péter műsorában jelentették be, hogy meggondolták magukat, és újra közösen képzelik el a jövőt. Boldogabbak tehát, mint valaha, Tápai Szabina pedig egy fotót posztolt: egy hatalmas csokor rózsa van nála, és annyira mosolyog, annyira ragyog az arca, hogy nem is titkolhatná, mennyire szerelmes. Ezt persze a rajongók is kiszúrták, és mind gratulálnak.

