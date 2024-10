Tóth Gabi kitálalt, nyilvánosan mondta el az igazságot

Hiába volt nagy esélyes, Tóth Gabinak sajnos nem sikerült megnyernie Sztárban Sztár All Stars évadát, de most újabb esélyt kapott, hogy győztesként távozzon a TV2 egy másik szuperprodukciójából: ő is benne lesz a Dancing with the Stars október 26-án induló 5. évadában, ráadásul a szerelme, Papp Máté Bence a táncpartnere.

Papp Máté Bence és Tóth Gabi / Fotó: Ladóczki Balázs

Tóth Gabi és Papp Máté Bence már nagyon készülnek a Dancing with the Stars 5. évadának első adására, ami érthető, hiszen az énekesnőnek most egy egészen új kihívással kell szembenéznie, ugyanis nem a csodálatos hangjával, hanem a tánctudásával kell lenyűgöznie a közönséget – most pedig elárulta, hogy igazán jó kezekben van.

Annyira jó érzés megélni, hogy a belefektetett energiád, szorgalmad gyümölcsöző lesz és ezt magadnak köszönheted…🥹Mátéval élmény táncolni és átélni a határaim feszegetését … nagy türelemmel áll hozzám és folyamatosan motivál, amitől azt érzem , hogy bármire képes vagyok!fantasztikus tanár 🥰🫶

Már csak kettőt kell aludni és indul a Dancing With The Stars🥰✨🫶 minden pillanatát imádom! A tánc mindent begyógyít és hatalmas boldogságot szabadít fel bennünk! Kezdjetek el táncolni!!!!🥰 ja és szorítsatok nekünk 🥰🥰🥰

– írta a közösségi oldalán Tóth Gabi.

A híresség ezzel elárulta, amire sokan kíváncsiak voltak, és nyilvánosan adta mindenki tudtára, hogy a kedvese, Papp Máté Bence remek tanár, még a táncban is harmonikusak, vagyis tényleg jól egymásra találtak – a kommentelők szerint egyenesen sugárzik belőlük a boldogság, és könnyen lehet, hogy ez lesz a kulcsa annak, hogy megnyerjék a Dancing with the Stars-t.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi posztját: