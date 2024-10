Durván megsérült Tóth Gabi, fotót is mutatott a sebeiről

Sokan meglepődtek, mikor kiderült, hogy Tóth Gabi is indul a Dancing with the Stars október 26-án induló következő évadában. Persze nem azért, mert az emberek nem hittek benne, hanem azért, mert közben a Sztárban Sztár All Stars című műsort is elvállalta – de abból a rajongói legnagyobb bánatára nemrég kiesett, így most gőzerővel készülhet a táncra szerelmével, Papp Máté Bencével.

Papp Máté Bence és Tóth Gabi / Fotó: Ladóczki Balázs

Tóth Gabi nemrég egy egészen sokkoló képet osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis megmutatta, hogy elég csúnya sérüléseket szenvedett a lábfején.

Ilyen ez a táncikálás Szeretem fájdalom

– írta a döbbenetes fotóhoz az énekesnő.

Ezek szerint fájdalmakkal teli a felkészülés Tóth Gabi számára, de ez is csak azt bizonyítja, hogy mindent megtesz azért, hogy a táncparketten is bizonyítsa a tehetségét, és akár még a műsort is megnyerje a szerelmével – ha pedig így lenne, akkor az exférjét, Krausz Gábort váltaná a trónon, mivel az előző évadot ő nyerte meg a kedvesével, Mikes Annával.

