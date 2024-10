Bevállalta! Smink nélkül mutatta meg magát Tóth Gabi, nagy feltűnést keltett

Instagra-oldalán tett közzé egy smink nélküli szelfit Tóth Gabi. Mint azt elárulta, hamarosan Shakira bőrébe bújik és egy igazán dinamikus, táncolós produkcióval lép majd a Sztárban Sztár All Stars színpadára!

Tulajdonképpen egy klipet fogunk élőben lenyomni. Nagyon izgulok, mert nehéz feladat lesz, de imádom a kihívásokat!

- írta bejegyzésében az énekesnő, akinek nagyon szurkolnak a rajongói.

Gyönyörű vagy smink nélkül is! Drukkolok Neked!

- jegyezte meg sok más biztató hozzászólás mellett egy kommentelő. Az énekesnő nemrégiben azt is megmutatta, milyen az, amikor a Dancing with the Starsra gyakorol szerelmével, Papp Máté Bencével. Elárulhatjuk, hogy nem zökkenőmentes...