Mindenki kilépett a zenekarból, magára maradt Nagy Feró a Beatricében

Egyedül maradt a zenekarban a Beatrice alapítója, Nagy Feró, miután a basszusgitárosa is bejelentette a távozását. Laczik Fecó – aki csaknem 30 éven át volt az együttes tagja – a Virtuscircus zenekarral folytatja tovább. Kilépésével bizonytalanná vált a zenekar sorsa. Nagy Feró és a Beatrice egyelőre nem nyilatkozott a történtekről.

Fotó: Ladoczki Balazs

"Pár hét és január 12-én lennék pontosan 30 éve a Beatrice együttes tagja, de elég volt!" - kezdte posztját a basszusgitáros. "1995-ben felültem a Hatvanból induló “álomvonatra” ami elrepített a képzeletem határán is túl. Elképesztő hegyeken és völgyeken keresztül zakatolt velem ez a vonat rendkívüli helyekre. Eljutottam több álomországba és rengeteg szeretettel találkoztam minden állomáson. Robogott a csodálatos gőzös, de néha egy kis javításra szorult, mint ahogy én is, mert az idő vasfoga megrágott mindkettőnket, de mégis utaztunk tovább együtt. Megjártuk a mennyországot és a poklot is. Aztán ez a masina sajnos megérkezett a végállomásához és ezzel az álomvonatra szóló jegyem végleg lejárt, 29 év után leszállok a Beatrice nevű vonatról. Üdvözlet és köszönet a csodálatos közönségnek és a rajongóknak!"

Mint ismert, a 2024-es évet két tagja elvesztésével kezdte a Nagy Feró vezette Beatrice: Kékkői Zalán gitáros (5 év után), valamint Nagy Feró fia, Nagy Hunor Attila dobos (13 év után) kilépett az együttesből. A 78 éves, Kossuth-díjas énekes akkor bevallotta, érzékenyen érintette, hogy a fia kiszállt, de valójában várta már, hogy megtörténjen.

"Az, hogy a fiam is kiszállt, érzékenyebben érint, de hogy őszinte legyek, vártam már, hogy megtörténjen. Félreértés ne essék, nem azért, mert vágytam erre, hanem mert ez egy teljesen természetes folyamat része. Tudtam, hogy Hunor életében eljön majd a pillanat, amikor elkezdi keresni a saját útját és megpróbál a hozzá közelebb álló műfajokban alkotni valamit. Ennek most jött el az ideje és én boldogan fogom nézni, ahogy a fiókám szárnyal. Mindig mondtam neki, hogy nem szeretnék rátelepedni és biztosítottam róla, hogy nem veszem majd a szívemre, ha tovább lép" - nyilatkozta a Borsnak akkor Nagy Feró.