„Két gyönyörű nő” – váratlan helyen tűnt fel Berki Mazsi, nem hiszed el, kivel fotózkodott

Berki Mazsi férje, Berki Krisztián halála óta sok bántást kapott így, amikor ismét rátalált a szerelem először nem is osztotta meg a követőivel, majd amikor erre mégis sor került, még sokáig nagyon titokzatos volt az új párját illetően, még az arcát sem mutatta meg.

Berki Mazsi som-Balogh Edina oldalán tűnt fel Fotó: Szabolcs László

Szerelmük pedig olyan erősnek bizonyult, hogy azóta már szinte világgá is kürtölte, hogy ő és Kajári Zoltán egy párt alkotnak, már több szerelmes fotót is láthattunk kettejükről. Most pedig ismét izgalmas fotók láttak napvilágot, amelyeket barátnője, a nemrég Som-Balogh Edina osztott meg az Instagram-oldalán.

Váratlan helyen tűnt fel Berki Mazsi

A szőke szépségre egyébként szintén nemrég talált rá újra a szerelem Szabó Simon képében. A páros azután találkozott a Farm VIP című műsorban, hogy a színésznő és férje bejelentették, hogy külön utakon folytatják tovább. Úgy látszik, hogy a két sztármami dupla randin volt, ugyanis az Instagramra feltöltött fotókon először Edinát és Mazsit láthatjuk ölelkezve, ha pedig már egyet lapozunk, akkor szívük választottjai is feltűnnek már, méghozzá egy jakuzziban.

A rajongóknak pedig nagyon tetszik ez a párosítás, ugyanis számos kommentet hagytak a fotók alatt.

„Két gyönyörű nő van a képen”

„Szuper csapat”

„Aranyosak”

– írták mások mellett.