„Hirtelen azt hittem Zámbó Krisztián” – Berki Mazsi megmutatta új szerelmét

Berki Mazsi rengeteg bántást kapott férje, Berki Krisztián halála óta, a legtöbben pedig akkor estek neki, amikor kiderült, hogy ismét rátalált a szerelem.

Fotó: Máté Krisztián

Sokan nehezményezték, hogy özvegy létére máris szerelemes lett, illetve azzal is sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy új párjának köszönhetően mérhetetlen luxus veszi körbe mindenig. Most éppen egy ilyen utazásról jelentkeztek be, a dolog érdekessége ezúttal azonban az, hogy Mazsi megmutatta szerelme arcát is a fotón.

Berki Mazsi megmutatta a szerelmét

Sokan írtak az édesanyának a kép alá, volt, aki gratulált, de olyan is volt, aki szerelmét hirtelen másnak nézte.

Hirtelen azt hittem Zámbó Krisztián

- írta valaki például nevetős fejjel.

